Ausstellung über Ezra Pound: "Make it new"

Unermüdlicher Windmacher: Ezra Pound in frühen Jahren mit seiner Frau Dorothy Shakespear.

Eine Ausstellung in Meran feiert den hemmungslosen Neuerer Ezra Pound - drückt sich aber auch nicht um den Antisemitismus und die Faschismus-Verehrung des Dichters.

Von Willi Winkler

Bei der Gedenkfeier vor sieben Jahren für den Oberjäger Franz Höfler gab die von ihm gegründete Schützenkompanie Lana Ehrensalut für den Toten, ein Kranz wurde niedergelegt, es erklang das Lied vom guten Kameraden, und der langjährige Leiter des Südtiroler Landesmuseums für Kultur- und Landesgeschichte feierte in seiner Ansprache den Schneid der Tiroler und ihre Gelassenheit: "Wir müssen", mahnte Siegfried de Rachewiltz die Versammelten, die wie er in der traditionellen bunten Uniform erschienen waren, "unsere geistigen Sensen täglich dengeln und wetzen, damit wir die nötige ,Schneid' für neue Visionen erlangen." Ehe er die Feier mit "Schützenheil und Schützenschneid!" beendete, zitierte er einen Dichter: "Was du innig liebst, wird dir nicht weggerafft/Was du innig liebst, ist dein wahres Erbe."