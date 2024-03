Deine Lügen will ich glauben

Von Laura Hertreiter, Helmut Mauró und Nele Pollatschek

Film auf Netflix: "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile"

Der Titel hätte eine Warnung sein müssen, aber die Liebesgeschichte ist zu schön. Die alleinerziehende, vom Leben enttäuschte Liz lernt Ted in einer Bar kennen, er ist nicht nur hot, am nächsten Tag wacht sie dann auch noch in einem sepiawarmen Kelloggs-Werbespot auf: Er hat Kaffee gekocht, trägt Schürze und Gute-Laune-Glow, ihrer Tochter hat er Honeyloops im Kinderstuhl serviert.