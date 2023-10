Am Bau sind die fetten Jahre vorbei. Die Immobilienmesse Expo Real in München wird zum Stuhlkreis der Selbstfindung.

Von Gerhard Matzig

"Im freien Fall", "Branche im Stimmungstief", "Der Markt ist eingefroren". In der Immobilien Zeitung, die so großzügig auf der am Mittwoch in München eröffneten Immobilienmesse Expo Real verteilt wird, als sollten die künftig womöglich obdachlosen Projektentwickler für die kommenden kalten Monate auf der Parkbank abseits ihrer vierfach verglasten Panoramafensterimmobilien schon mal mit wärmendem Papier versorgt werden, sind lustige Nachrichten selten. Zum Beispiel diese hier: "Suche Ticket, zahle 1 Euro".