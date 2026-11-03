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DebatteWeltuntergang ja, aber nur auf Netflix

Lesezeit: 5 Min.

Eine Technologie, die Probleme löst, an welchen die klügsten Hirne bislang scheiterten, strahlt eine erdrückende Überlegenheit aus.
Eine Technologie, die Probleme löst, an welchen die klügsten Hirne bislang scheiterten, strahlt eine erdrückende Überlegenheit aus.
Illustration: Stefan Dimitrov, Foto: imago

Was ist dran an den Gefahren für die Menschheit durch KI? Unser Autor ist Schriftsteller und kann sich das gut vorstellen – in Science-Fiction-Serien.

Gastbeitrag von Thomas Brussig

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In der DDR aufgewachsen, wurde mir (wie allen anderen Kindern) erklärt, warum eines Tages der Kommunismus kommen werde. Die sachlichen Gründe waren vollkommen überzeugend (garantierter Weltfrieden, Ende von Ausbeutung und Unterdrückung), doch ich konnte mir beim besten Willen nicht die konkreten Umstände vorstellen. Wie wir wissen, kam es nicht zum Kommunismus, und die Lektion, dass Prophezeiungen nicht nur logisch und einleuchtend sein müssen, sondern auch eine lebendige Vorstellung in mir wachrufen sollen, ist seitdem Teil von mir.

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