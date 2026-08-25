Die Szene, mit der Deutschland dieses Jahr versuchen wird, in Hollywood auf sich aufmerksam zu machen, in der Kategorie „Bester internationaler Film“ bei den Oscars, ist aus weiter Ferne gefilmt. Zwei Teenager unterhalten sich auf dem Dach eines Hochhauses, versonnenes Gerede, Drogen rauschen in ihren Köpfen. Ach, wenn Berlin doch nur am Meer läge. Ob das da eine Möwe sei? Dann folgt die Kamera dem Vogel, der natürlich keine Möwe ist, der Morgensonne nach der Partynacht entgegen, sucht und verliert ihn, auch die Teenager hat die Kamera aus dem Blick verloren, sie gleitet die Fassade des Hochhauses entlang, scheint sich zu verirren, zu träumen, und plötzlich fällt da ein Körper durchs Bild, verschwindet unten hinter den Büschen.