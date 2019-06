2. Juni 2019, 18:58 Uhr Event Lust an Luft

Bei einem Fest und "Hörgang" im Gasteig und ganz Haidhausen zeigen die Münchner Philharmoniker, wie viel Spaß Musik machen kann

Von Egbert Tholl

Wenn man um 17 Uhr das Foyer der Philharmonie unvorbereitet betritt, denkt man sich unwillkürlich: Was ist denn das für ein grandioses Irrenhaus. Überall sind Musiker, verteilt in kleinen Gruppen, also diversen Ensembles, mal ein reines Blechquartett, mal ein kleinen Streichorchester, mal eine gemischte Formation aus Bläsern und Streichern. Sie alle spielen Musik, wie die für ihre Besetzung geschrieben wurde, es ist ein flirrendes Nebeneinander von verschiedenen Tönen, die in sich natürlich wohlgeordnet sind, aber in der Gleichzeitigkeit des Vielgestaltigen im Kopf brummen wie ein Bienenstock, nur haben Bienen ja einen großen, gemeinsamen Plan, und den erkennt man hier erst einmal nicht.

Gut, also geht man am Samstag zur Akklimatisierung in die Philharmonie hinein, da spielt einer Orgel, schöne, lange Töne, jeden Ton für sich, das entspannt. Die Orgel ist auch hübsch beleuchtet. Doch dann kriegt, warum auch immer, der Organist einen Rappel und entfacht ein Klanginferno. Das ist tief beeindruckend, aber mit der Kontemplation ist es erst einmal vorbei. Also geht man wieder hinaus, aber draußen spielen auch alle wie von der Tarantel gestochen. Alle rund 150 Musiker machen irgendwo gleichzeitig Lärm.

Im Gasteig machen die Münchner Philharmoniker bei einem Jubiläums-"Hörgang" jede Menge Wind. (Foto: Stephan Rumpf)

Nun tun die das nicht freiwillig, sie folgen einem Plan, siehe Bienen. Der Plan ist eine Funkuhr, die allen Musikern mitteilt, wann sie das freie Durchforsten des Repertoires aufgeben sollen und sich, alle 150 gemeinsam, in die Vorgaben von Georg Nussbaumer hineinbegeben müssen. Denn der hat eine "Begehbare Symphonie" geschrieben, die nicht nur begehbar ist, weil sie halt in allen Foyers des Gasteig gespielt wird und man in diesen herumgeht, nein, die Musiker wandern selbst. So kommt es etwa zu einer Akkumulation von acht Ensembles allein im Foyer des Carl-Orff-Saals, wo die dann alle unterschiedliche schöne Sachen spielen, aber manchmal halt nicht, dann Nussbaumer. Dort im Foyer steht auch der jüngste Mitwirkende des Abends, ein Elfjähriger, der zwei Stunden lang Xylofon spielt, völlig mit sich und der Welt im Reinen, als gäbe es überhaupt nicht anders zu tun, als Xylofon zu spielen. So, wie er das tut, muss man ihm einfach recht geben.

Nussbaumers Vorgaben können sein, gemeinsam zu schweigen, infernalischen Lärm oder unternehmungslustige Dinge zu machen. Sein Grundgedanke ist, dass Musik nichts anderes als bewegte Luft sei. In den Foyers des Gasteig gibt es viel Luft, und sie wird viel bewegt. Später am Abend ganz im Wortsinne: Dann blasen vier Schneekanonen, beeindruckende Dinger, nicht Schnee, sondern einfach Luft, und die Leute haben ihren Spaß. Den haben sie ohnehin bei diesem "Philharmonischen Fest" für alle und für umsonst, denn hinter dem Zauber stehen die Philharmoniker, die ihren Geburtstag in diesem Jahr nicht allein feiern wollen und zeigen, was für ein toller Ort so ein riesengroßes Kulturzentrum sein kann, wenn man Leben hineintut und Begeisterung zurückkriegt.

Selbstverständlich ist auch Musik, zum Beispiel mit Trommeln, im Gasteig geboten. (Foto: Stephan Rumpf)

Im Chorprobenraum haben sich Schlagzeuger versammelt und lassen ahnen, wie man sich eine Trommelhölle vorstellen kann. Und ganz entzückend, einfach wunderschön ist eine Installation auf der Bühne des Carl-Orff-Saals: Da stehen Instrumentenkisten, die man für weite Reisen braucht, in ihnen tönen leise Schnipsel aus der 125-Jahre-Philharmoniker-CD-Box, man muss aber schon nahe ran gehen, um das zu hören. Auf den Kisten steht, wofür sie da sind, also "Pauke" oder "Kontrabass". Auf einer steht "Gergiev". Vielleicht erklärt dies manches...

Im Gasteig herrscht die reine Freude, im ganzen Viertel auch. Denn man kann sich an diesem Abend auf einen Hörgang begeben, das bedeutet: An 18 verschiedenen Orten in Haidhausen finden vier Stunden lang Lesungen und Konzerte von Musikern der Münchner Philharmoniker statt. Man bräuchte mindestens fünf Ausgaben dieses von Otger Holleschek, Matthias Schlick und den Philharmonikern ersonnenen Hörgangs, um alles mitzukriegen. Schon allein deshalb muss er in dieser Form, ähnlich wie der Hoagartn des Adevantgarde-Festivals, zur festen Einrichtung werden. Man kann sich kaum vorstellen, wie man mehr für die Vermittlung der Freude an der Musik tun kann.

Im Maximilianswerk am Isarufer wird die Terrasse zum Lesungsort. (Foto: Stephan Rumpf)

Kriechbaumhof. Michael Martin Kofler und drei Kollegen spielen Flötenquartette von Mozart. Ganz selbstverständlich wird die Musik in der Holzstube, man fühlt sich geladen zum familiären Musizieren, das dann, und das gilt für alle Stationen, natürlich mit größter Poesie, Leidenschaft und dem ganzen philharmonischen Können vor sich geht. Ums Ecks ist die Schlosserei Josef Dopfer, dort spielt, zwischen Zangen, Sägen und abenteuerlichen Gerätschaften das Philharmonische Streichquartett zusammen mit Matthias Ambrosius Musik von Ambrosius selbst und, wenn sie die Noten finden, Piazzolla. Ambrosius ist der Rhythmusmotor, zusammen spielen sie, dass man in der Werkstatt tanzen möchte.

Das geht im Nomiya nicht, das bayerisch-japanische Wirtshaus ist zu klein dafür, aber nicht zu klein für die entfesselte Leidenschaft zweier Kontrabässe, gespielt von Shengni Guo und Emilio Yepes Martinez, die mit Musik von unter anderem Bottesini fast die Einrichtung zerlegen. Das tut das Gelius Trio, bestehend aus den Konzertmeistern Sreten Krstič und Michael Hell sowie Micael Gelius am Klavier, nicht. Aber: Wie die drei im Lampengeschäft Lichtgalerie Musik des Armeniers Arno Babadjanyan, Paul Schoenfield und wieder Piazzolla spielen, ist umwerfend. Sie sagen, es sei Unterhaltungsmusik, und Krstič reißt eine Geigensaite.

Zurück zum Gasteig, zwei Bands open- air mit philharmonischer Beteiligung, Latin-Pracht von Los Pitutos mit Solohornist Matias Piñeira. Was für ein Fest!