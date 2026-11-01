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Literatur„Werd du erst mal hundert!“

Lesezeit: 4 Min.

Die Schriftstellerin ist 1970 geboren und im Ruhrgebiet aufgewachsen. 1989 zog sie nach Berlin.
Die Schriftstellerin ist 1970 geboren und im Ruhrgebiet aufgewachsen. 1989 zog sie nach Berlin.
Foto: Max Zerrahn

Sie entstammte einer Generation, die kaum eine Umarmung zulassen konnte. Und doch stirbt mit der Großmutter in Eva Sichelschmidts neuem Roman eine einzigartige Vertraute.

Von Julia Rothhaas

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Hundert Jahre Leben, da darf man als Greisin schon mal die Frage stellen: „Warum ist man nur so kurz jung und so unendlich lang alt?“ Glück würde sie das nicht gerade nennen, dieses zähe Altwerden und -sein, entgegnet sie ihrer Enkelin, die zaghaft versucht, die Lebensdauer ihrer Großmutter zu relativieren. „Werd du erst mal hundert, dann sprechen wir uns wieder!“

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