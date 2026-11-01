Sie entstammte einer Generation, die kaum eine Umarmung zulassen konnte. Und doch stirbt mit der Großmutter in Eva Sichelschmidts neuem Roman eine einzigartige Vertraute.

Hundert Jahre Leben, da darf man als Greisin schon mal die Frage stellen: „Warum ist man nur so kurz jung und so unendlich lang alt?“ Glück würde sie das nicht gerade nennen, dieses zähe Altwerden und -sein, entgegnet sie ihrer Enkelin, die zaghaft versucht, die Lebensdauer ihrer Großmutter zu relativieren. „Werd du erst mal hundert, dann sprechen wir uns wieder!“