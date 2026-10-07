„Junge Frau, Ihnen steht eine große Karriere als Schauspielerin bevor“, verkündete einer von Eva Marie Saints Lehrern schon zu Schulzeiten – allerdings sagte er das nicht zu ihr, sondern zu ihrer Schwester Adelaide.
KinoEine Schauspielerin für die Ewigkeit
Lesezeit: 3 Min.
Eva Marie Saint drehte mit Alfred Hitchcock und Cary Grant, war eine der großen Darstellerinnen der goldenen Hollywood-Ära: Jetzt ist sie im Alter von 102 Jahren gestorben. Ein Nachruf.
Von David Steinitz
Lesen Sie mehr zum Thema