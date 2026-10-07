Eva Marie Saint drehte mit Alfred Hitchcock und Cary Grant, war eine der großen Darstellerinnen der goldenen Hollywood-Ära: Jetzt ist sie im Alter von 102 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

„Junge Frau, Ihnen steht eine große Karriere als Schauspielerin bevor“, verkündete einer von Eva Marie Saints Lehrern schon zu Schulzeiten – allerdings sagte er das nicht zu ihr, sondern zu ihrer Schwester Adelaide.