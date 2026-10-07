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KinoEine Schauspielerin für die Ewigkeit

Lesezeit: 3 Min.

Cary Grant und Eva Marie Saint in „Der unsichtbare Dritte/North by Northwest“ (1959).
Cary Grant und Eva Marie Saint in „Der unsichtbare Dritte/North by Northwest“ (1959).
HA/Imago/Cinema Publishers

Eva Marie Saint drehte mit Alfred Hitchcock und Cary Grant, war eine der großen Darstellerinnen der goldenen Hollywood-Ära: Jetzt ist sie im Alter von 102 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Von David Steinitz

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„Junge Frau, Ihnen steht eine große Karriere als Schauspielerin bevor“, verkündete einer von Eva Marie Saints Lehrern schon zu Schulzeiten – allerdings sagte er das nicht zu ihr, sondern zu ihrer Schwester Adelaide.

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