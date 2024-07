Von Fritz Göttler

Die Liebe ist eine hochkomplizierte Sache in dem Film, der ihr größter und erfolgreichster wurde, „North by Northwest/Der unsichtbare Dritte“, von Alfred Hitchcock. Sie rede nie über die Liebe auf leeren Magen, erklärt sie in der berühmten Speisewagenszene, dem Mann gegenüber, und empfiehlt die Bachforelle. Eva Marie Saint ist in diesem Film als Eve Kendall eine blonde, sehr coole Femme fatale, eine der fatalsten Hollywoods – eine Doppelagentin in einem undurchsichtigen Spionageplot. Sie hat mit zwei Männern gleichzeitig zu tun, mit denen sie ein doppeltes Spiel spielen muss, den Weltstars James Mason und Cary Grant. Der eine wird am Ende den Behörden übergeben, dem anderen jagt sie zwei Kugeln in den Bauch. Dieser Tod ist natürlich fake – er wurde notwendig, weil ihre wahre Liebe das falsche Spiel ihres Jobs gefährdete.