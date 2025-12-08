Kein Platz blieb leer, als am Sonntag in den Münchner Kammerspielen zwei Frauen über die Lage der Juden diskutierten. Es war ein Abend von bestechender Klarheit, und es war ein Abend, den keiner der Anwesenden so schnell vergessen wird.
DebatteDas schaffen wir gemeinsam oder gar nicht
Lesezeit: 6 Min.
Ein heller Abend in dunkler Zeit: Eva Illouz und Rachel Salamander sprechen in den Münchner Kammerspielen über die Situation der Juden seit dem 7. Oktober 2023.
Von Nils Minkmar
Lesen Sie mehr zum Thema