Zum Hauptinhalt springen

DebatteDas schaffen wir gemeinsam oder gar nicht

Lesezeit: 6 Min.

Eine Bühne mit zwei Stühlen, zwei Frauen und keinem Thementabu: Eva Illouz und Rachel Salamander in den Münchner Kammerspielen.
Eine Bühne mit zwei Stühlen, zwei Frauen und keinem Thementabu: Eva Illouz und Rachel Salamander in den Münchner Kammerspielen. (Foto: Julian Baumann / Münchner Kammerspiele)

Ein heller Abend in dunkler Zeit: Eva Illouz und Rachel Salamander sprechen in den Münchner Kammerspielen über die Situation der Juden seit dem 7. Oktober 2023.

Von Nils Minkmar

Kein Platz blieb leer, als am Sonntag in den Münchner Kammerspielen zwei Frauen über die Lage der Juden diskutierten. Es war ein Abend von bestechender Klarheit, und es war ein Abend, den keiner der Anwesenden so schnell vergessen wird.

Zur SZ-Startseite

MeinungNahost-Konflikt
:Was der 7. Oktober verändert hat

SZ PlusGastbeitrag von Eva Illouz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite