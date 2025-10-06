Es ist schwer, die Bedeutung historischer Ereignisse zu bewerten, während diese sich noch entfalten. Auch wenn der 7. Oktober nicht die Tragweite des Falls des Römischen Reiches oder der industriellen Revolution hat, trägt er doch die Merkmale eines „großen“ Ereignisses. Ein großes Ereignis ist eines, das erhebliche objektive Konsequenzen für die beteiligten Parteien hat, ein Ereignis, das ein „Davor“ und ein „Danach“ kennt und dessen Bedeutung den Beteiligten bewusst ist. Der 7. Oktober erfüllt all diese Bedingungen. Er wurde von Israelis und staatenlosen Palästinensern als das dramatischste Ereignis in der Geschichte Israels erlebt und markierte für viele Juden weltweit einen Bruch. Im Rückblick könnte er auch einmal als zaghaftes, flackerndes Licht der Hoffnung in dieser dunklen Region gesehen werden, auch wenn noch schwer abzusehen ist, was der 20-Punkte-Plan von Trump tatsächlich bewirken wird. Wie es manchmal im Leben und in der Weltpolitik der Fall ist, gehen Katastrophe und Wiederaufbau Hand in Hand.