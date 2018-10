10. Oktober 2018, 18:48 Uhr Europaweit Die Kunst des Bewahrens

Zum ersten Mal gibt es einen "Tag der Restaurierung"

Von Vivian Harris

Dass ein mehrere Jahrhunderte altes Kunstwerk durchaus Schäden aufweisen kann, lässt sich kaum vermeiden. Für manche Schäden trifft das schon deshalb zu, weil sie als Gegenstände tatsächlich gebraucht wurden - Vasen oder Textilien beispielsweise. Für andere Makel, die häufig durch falsche Lagerung, bei Transporten oder durch chemische Prozesse bei der Alterung entstanden sind, treffe dies eher nicht zu, erklärt Anne Harmssen, die Mitglied im Verband der Restauratoren und eine der Ideengeber des "Europäischen Tags der Restaurierung" ist.

Zum ersten Mal wird der Aktionstag am Sonntag, 14. Oktober, europaweit veranstaltet. Er soll mit seinem Programm einen Einblick in die Arbeit von Restauratoren ermöglichen. Dort, wo sonst nur sie Zutritt haben - in privaten Ateliers, Schlössern, Denkmalämtern und Museen -, können Besucher beim Konservieren und Restaurieren von Kunst und Kulturgütern zuzusehen. In München beispielsweise stellen Restauratoren des Doerner Instituts ihre Arbeit an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in den Pinakotheken vor. Die neun kostenlosen Einzelführungen reichen von Vorträgen darüber, wie man zu diesem Beruf gelangt, bis zur Vorbereitung von Ausstellungsobjekten.

Ziel des Aktionstags, der vom Europäischen Dachverband der Restauratoren ausgerufen wurde, ist es zum einen, Geschichten über die ausgestellten Objekte zu erzählen. Zum anderen steht die wissenschaftliche und feinmotorische Arbeitsweise der Restauratoren, das Entdecken, Erforschen und Bewahren von bedeutenden Kulturgütern im Vordergrund. Besucher haben die Möglichkeit, diesen Ausstellungsstücken so nah wie nie zu kommen. Im Deutschen Museum kann man zum Beispiel das Glasfaserkleid der spanischen Infantin Eulalia aus dem 19. Jahrhundert bestaunen, an dem seit zwei Jahren geforscht wird. Neben interaktiven Vorträgen gibt es auch ein Mitmachprogramm, bei dem die jüngeren Besucher Schädlinge unter dem Mikroskop anschauen oder zerbrechliche Gegenstände sicher einpacken dürfen. Den "Europäischen Tag der Restaurierung" soll es künftig an jedem zweiten Sonntag im Oktober geben.