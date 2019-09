Artikel per E-Mail versenden

Die Schauspielerin Juliette Binoche, 55, wird von der Europäischen Filmakademie ausgezeichnet. Die Oscar-Preisträgerin bekommt einen Ehrenpreis für ihr "beeindruckendes Engagement" für das Kino, wie die Filmakademie (EFA) am Dienstag mitteilte. Die Französin soll die Auszeichnung am 7. Dezember bei der Verleihung der Europäischen Filmpreise bekommen. Binoche ("Chocolat", "Der englische Patient") sei bereits in mehr als 60 Spielfilmen zu sehen gewesen, erklärte die Filmakademie.