Der neue New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani vereint erstaunlich viel Hoffnung auf sich, auch aus Europa. Stellvertretend für die Welt soll er gegen die Ungerechtigkeit einer Zeit ankämpfen, für die Donald Trump das Symbol geworden ist.

Der Blick aus Europa nach Westen verfing sich schon immer in der glitzernden Skyline der Stadt New York. Sie war seit dem 19. Jahrhundert Symbol großer Verheißungen. So ist es kein Wunder, dass Zohran Mamdani nach seinem Sieg bei der Bürgermeisterwahl dort auch auf dieser Seite des Atlantiks wie ein Erlöser gefeiert wird. Es gab immer schon solche Figuren in der deutschen Imagination: John F. Kennedy, der die Menschheit auf den Mond bringen wollte, Jimmy Carter, der die Herzen der Welt eroberte, Bill Clinton, der sie in den Cyberspace brachte, Barack Obama, der als erster Afroamerikaner im Weißen Haus eine der letzten Grenzen der Bürgerrechtsbewegung überwand.