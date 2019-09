Was das Urteil will und was es wert ist: Angeblich lassen sich Inhalte im Netz für Nutzer aus bestimmten Ländern sperren. Doch die Nutzer können sehr leicht alle Schranken überwinden, wenn sie so tun, als kämen sie aus den legitimen Ländern.

Dass das Internet ein einziges, zusammenhängendes Netz wäre, in dem Informationen frei fließen, ist eine Illusion. Staaten und Unternehmen ziehen digitale Mauern hoch, viele Webseiten versagen den Zugriff aufgrund der Standorte, von denen Anfragen kommen. Geoblocking wird diese Technik genannt, die Nutzern den Zutritt zu Webseiten oder Apps gestattet oder verwehrt. Denn anhand der IP-Adresse lässt sich der Ort jedes Internet-Anschlusses identifizieren. Mediendateien, Filme etwa, die von "Content Delivery Networks" (CDN) an die Endgeräte von Nutzern ausgeliefert werden, können so nach Ländern zugelassen oder blockiert werden. Wer ein Land von seiner Webseite fernhalten will, markiert es für die CDN.

Gründe für Geoblocking sind meist, dass verschiedene Rechtssysteme bei Datenschutz oder Urheberrecht kollidieren. Seiten wie Netflix lassen nur Besucher aus Ländern ihre Inhalte sehen, für die auch die entsprechenden Rechte gekauft sind. Alle anderen sind ausgeschlossen. Einige US-amerikanische Nachrichtenseiten sperren Nutzer aus der EU aus. Sie fürchten, sich Ärger wegen der Datenschutz-Grundverordnung einzuhandeln, die strenge Vorschriften für den Umgang mit Nutzerdaten macht. Viele Deutsche konnten Jahre lang keine Musikvideos auf Youtube sehen. Denn Youtube und die deutschen Verwalter für Nutzungsrechte konnten sich nicht auf eine Vergütung von Musikern einigen.

Französische Datenschützer haben nun vor dem Europäischen Gerichtshof erreicht, dass Suchmaschinen wie Google Geoblocking einsetzen müssen, um das Recht auf Vergessenwerden durchzusetzen. Wer aus der EU auf die US-Domain google.com surft, darf dort bestimmte Links nicht mehr sehen: jene, die in der EU entfernt wurden, um die Persönlichkeitsrechte eines Menschen zu schützen. Da die Suchmaschinen die wichtigsten Verteiler für Aufmerksamkeit im Netz sind, setzt das Recht auf Vergessenwerden bei ihnen an. Nicht die Informationen selbst, sondern die Verweise in den zentralen Verzeichnissen des Netz sollen verschwinden. Die Webseiten mit den heiklen Infos zu löschen, würde schwierigere Fragen aufwerfen. Etwa, wie von der EU aus Informationen von Servern in Belize oder Tonga getilgt werden sollen.

2018 untersuchte ein Team aus IT-Forschern der Universitäten Michigan und Pennsylvania sowie Experten des CDN Cloudflare das Ausmaß des weltweiten Geoblockings. Von 177 untersuchten Staaten wurde nur eines nie blockiert: die Seychellen. Iran, Sudan, Syrien und Kuba traf es mit Abstand am häufigsten, Grund sind wohl die US-Sanktionen.

Die Mauern des Geoblockings sind allerdings nicht undurchdringlich: Zu wissen, wie man die Dienste eines Anbieters von Virtual Private Networks (VPN) zur Tunnelung nutzt, gehört heute fast schon zu den Grundkenntnissen für Surfer. Mit entsprechender Software lässt sich eine IP-Adresse von einem Land vortäuschen, das für bestimmte Angebote nicht gesperrt ist. Das geht auch mit dem Tor-Browser, mit dem man anonym surft. Netflix hat gegen Zuschauer mit VPN aber eine eigene, gewissermaßen zweite Verteidigungslinie eingerichtet: Wer als Nutzer bestimmter VPN erkannt wird, bekommt nur einen schwarzen Bildschirm zu sehen.