Zum Hauptinhalt springen

GamesEndboss Europa

Lesezeit: 3 Min.

Schnell spielen, bevor es weg ist: Viele Games könnten von Firmen einfach abgeschaltet werden.
Schnell spielen, bevor es weg ist: Viele Games könnten von Firmen einfach abgeschaltet werden. Oliver Berg

Gamer interessieren sich plötzlich für EU-Politik. Dahinter steht die große Frage: Wie sehr gehören uns eigentlich digitale Inhalte?

Von Marie Gundlach und Joscha F. Westerkamp

SZ bei Google bevorzugen

Es ist doch eine komische Vorstellung: Man kauft ein E-Book, einen Film oder ein Hörbuch bei einem digitalen Anbieter, fängt an, zu lesen, zu schauen, zu hören – und plötzlich ist es einfach weg. So oder so ähnlich ergeht es immer wieder Videospiel-Fans. Sie zahlen für Games, unwissend, wie lange sie etwas davon haben werden. Denn für Computerspiele braucht es nicht nur einen Computer und das Spiel, sondern auch eine Internetverbindung und eine Firma, die es darüber dauerhaft auf dem neuesten Stand hält. Damit hört sie irgendwann auf. Und dieses Irgendwann, das kann mitunter ziemlich bald sein.

Zur SZ-Startseite

Jugendbuch
:„Jugendliche sind für das Extreme besonders offen“

Ein Gespräch mit der Netflix-Drehbuchautorin, Psychotherapeutin und Schriftstellerin Eva Kranenburg über ihren Roman „Freunde“, Triggerwarnungen – und die Frage, was es wirklich heißt, junge Menschen als Leser ernst zu nehmen.

SZ PlusInterview von Christine Knödler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite