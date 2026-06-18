Es ist doch eine komische Vorstellung: Man kauft ein E-Book, einen Film oder ein Hörbuch bei einem digitalen Anbieter, fängt an, zu lesen, zu schauen, zu hören – und plötzlich ist es einfach weg. So oder so ähnlich ergeht es immer wieder Videospiel-Fans. Sie zahlen für Games, unwissend, wie lange sie etwas davon haben werden. Denn für Computerspiele braucht es nicht nur einen Computer und das Spiel, sondern auch eine Internetverbindung und eine Firma, die es darüber dauerhaft auf dem neuesten Stand hält. Damit hört sie irgendwann auf. Und dieses Irgendwann, das kann mitunter ziemlich bald sein.