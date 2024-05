Bei einem Protest gegen Israels Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) ist Klimaaktivistin Greta Thunberg am Samstagabend mit anderen Demonstrierenden in Malmö von der Polizei abgeführt worden. Die Polizei sperrte den Platz vor der Arena ab. Bei ersten Demonstrationen am Abend des Finales hatte die Polizei die Stimmung unter den 6000 bis 8000 Teilnehmern noch als friedlich beschrieben. Bei der Versammlung vor der Halle nahmen die Einsatzkräfte jedoch mehrere Menschen wegen Störungen fest.

Bereits am Donnerstag hatte Thunberg aus Anlass des zweiten Halbfinales an einer Demonstration gegen Israels Teilnahme teilgenommen. Sie teile die Meinung nicht, dass der Wettbewerb unpolitisch sei, sagte Thunberg, deren Mutter Malena Ernman 2009 für Schweden am ESC teilnahm und Platz 21 belegte.

SZ Plus Eurovision Song Contest : Ein einziger Balanceakt Wohl noch nie war der ESC derart aufgeladen, obwohl er doch eigentlich gänzlich unpolitisch sein will. Umso passender, dass am Ende das einzige angeblich rundum neutrale Land gewonnen hat - mit einem Auftritt, der selbst viel Gleichgewichtsgefühl bewies. Von Alex Rühle

Der größte Musikwettbewerb der Welt wird diesmal von Protesten gegen die Teilnahme Israels überschattet. Wie in den vergangenen Tagen versammelten sich in der südschwedischen Stadt am Samstag erneut Menschen zu einer Kundgebung gegen das israelische Vorgehen im Gaza-Krieg und die Zulassung des israelischen Beitrags zum ESC. Als die israelische Sängerin Eden Golan beim Einlauf der Nationen die Bühne betrat, waren Pfiffe in der Halle zu hören. Beim Vortragen ihres Liedes "Hurricane" musste Golan neben Jubel auch Pfiffe und Buhrufe über sich ergehen lassen.

Der Veranstalter des ESC, die Europäische Rundfunkunion (EBU), ließ Israel mit der Begründung teilnehmen, dass es eine unpolitische Veranstaltung sei. Israel musste aber auf Druck der EBU Text und Songtitel einer ersten Fassung ändern - sie erschien den Veranstaltern mit dem Titel "October Rain" zuerst zu politisch wegen möglicher Hinweise auf die von palästinensischen Terroristen am 7. Oktober in Israel verübten Massaker. Der überarbeitete Song heißt nun "Hurricane".

Die Polizei in Malmö ist schon seit Tagen in Alarmbereitschaft, hält die Sicherheitsvorkehrungen hoch und wird von Sicherheitskräften aus Dänemark und Norwegen unterstützt. Die Sängerin aus Israel musste aus Sicherheitsgründen eng begleitet werden und konnte sich nicht komplett frei bewegen.