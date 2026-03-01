Sanremo ist Sanremo, sagt man in Italien, wenn man darauf hinauswill, was dieses jährliche Festival für das Land bedeutet. Eigentlich ist es nur ein Musikwettbewerb, aber einer, der immer noch fünf Abende hintereinander ein Millionenpublikum vor den Fernseher holt, den alle mitbekommen, ob sie wollen oder nicht. Bei dem alles möglich scheint.