Sanremo ist Sanremo, sagt man in Italien, wenn man darauf hinauswill, was dieses jährliche Festival für das Land bedeutet. Eigentlich ist es nur ein Musikwettbewerb, aber einer, der immer noch fünf Abende hintereinander ein Millionenpublikum vor den Fernseher holt, den alle mitbekommen, ob sie wollen oder nicht. Bei dem alles möglich scheint.
Sanremo 2026Italien, ein Stück langweiliger
Lesezeit: 2 Min.
Beim Musikfestival von Sanremo gewinnt der altbackenste Beitrag mit dem plattesten Text, und dann wäre da noch der Zensurvorwurf: Wird Kultur so, wenn die Rechten das Sagen haben?
Von Elisa Britzelmeier, Rom
