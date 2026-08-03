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Salzburger FestspieleGanz schön viel Betrieb im All

Lesezeit: 4 Min.

Gar nicht einsam, diese Insel: Szene aus „Ariadne auf Naxos“ in Salzburg.
Gar nicht einsam, diese Insel: Szene aus „Ariadne auf Naxos“ in Salzburg. Thomas Aurin

Ersan Mondtag versetzt Richard Strauss’ Ariadne von der Insel Naxos auf den Mars. Da geht es wirr zu, doch gelingen tolle Bilder, die haften bleiben. Der Buhsturm nach der Aufführung war vor allem eines:  erfrischend.

Von Egbert Tholl

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Vielleicht muss man, um überhaupt begreifen zu können, was hier gerade vor sich geht, zwei Jahre zurückgehen. 2024 stattete Ersan Mondtag auf der Kunstbiennale in Venedig den deutschen Pavillon aus, machte aus diesem einen begehbaren Erinnerungsraum, voller Staub und verblasstem Interieur. Der Besucher der Gegenwart wanderte durch drei Stockwerke, die von einem Jahrzehnte zurückliegenden Gastarbeiterleben erzählten. Aber nicht als Museum, sondern in einer Art faszinierender Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, so in etwa baute sich das der Kopf des Betrachters zusammen. Etwas Ähnliches, nur andersrum, passiert nun in der Oper „Ariadne auf Naxos“, die Mondtag bei den Salzburger Festspielen inszeniert hat: Der Besucher der Gegenwart starrt in eine Welt von morgen. Was er damit anfängt, bleibt ihm überlassen.

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