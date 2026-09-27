Die gute Nachricht zuerst: Im Schauspiel Köln funktioniert die Bühnentechnik. Das ist mehr, als man – zumindest bis zum Sonntagabend – vom Opernhaus direkt nebenan sagen konnte. Dessen Intendant Hein Mulders hatte öffentlich gemacht, dass es in seinem Haus gravierende Technikprobleme gebe, trotz einer fast anderthalb Jahrzehnte währenden Sanierung.
TheaterZu Besuch im Bunker
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Das Schauspiel Köln eröffnet sein saniertes Stammhaus mit zwei Uraufführungen unter der Regie von Intendant Kay Voges. Welche zündet mehr?
Von Alexander Menden
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