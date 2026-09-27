Das Schauspiel Köln eröffnet sein saniertes Stammhaus mit zwei Uraufführungen unter der Regie von Intendant Kay Voges. Welche zündet mehr?

Die gute Nachricht zuerst: Im Schauspiel Köln funktioniert die Bühnentechnik. Das ist mehr, als man – zumindest bis zum Sonntagabend – vom Opernhaus direkt nebenan sagen konnte. Dessen Intendant Hein Mulders hatte öffentlich gemacht, dass es in seinem Haus gravierende Technikprobleme gebe, trotz einer fast anderthalb Jahrzehnte währenden Sanierung.