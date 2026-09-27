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TheaterZu Besuch im Bunker

Lesezeit: 4 Min.

Ungemütlich: In „Moneyland“ besucht ein Dokumentarfilmer eine Tech-Milliardärin in ihrem Bunker.
Ungemütlich: In „Moneyland“ besucht ein Dokumentarfilmer eine Tech-Milliardärin in ihrem Bunker.
Birgit Hupfeld

Das Schauspiel Köln eröffnet sein saniertes Stammhaus mit zwei Uraufführungen unter der Regie von Intendant Kay Voges. Welche zündet mehr?

Von Alexander Menden

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Die gute Nachricht zuerst: Im Schauspiel Köln funktioniert die Bühnentechnik. Das ist mehr, als man – zumindest bis zum Sonntagabend – vom Opernhaus direkt nebenan sagen konnte. Dessen Intendant Hein Mulders hatte öffentlich gemacht, dass es in seinem Haus gravierende Technikprobleme gebe, trotz einer fast anderthalb Jahrzehnte währenden Sanierung.

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Debatte
:Wie soll der Konservatismus aussehen, den jetzt alle fordern?

Nein, die AfD ist keine konservative Partei. Es braucht aber einen selbstbewussten Konservatismus, wenn man ihr widerstehen will. Und es braucht den Anstand und die Disziplin, die den Rechtsextremen völlig fremd sind.

SZ PlusEssay von Claudius Seidl

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