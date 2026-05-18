Und dann ist da diese riesige, brüllende, absolut furchteinflößende Stille. Song Nummer vier in der ausverkauften Olympiahalle in München, „I Shot the Sheriff“. Die Strophen sind durch, die Refrains auch, der Gesetzeshüter ist mehrfach niedergestreckt und es wäre damit also, wie man so sagt: Zeit.
Eric ClaptonEigentlich geht es nicht mehr
Lesezeit: 5 Min.
Der große Gitarrist und Schmerzensmensch Eric Clapton gibt, merklich beeinträchtigt, ein Konzert in München. Es war wohl sein letztes dort. Und es war trotz allem: ein riesiges Glück.
Von Jakob Biazza
Lesen Sie mehr zum Thema