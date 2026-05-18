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Eric ClaptonEigentlich geht es nicht mehr

Lesezeit: 5 Min.

Gut, dass man nie aufgeben darf, niemals: Eric Clapton bei einem Konzert in der Wiener Stadthalle (Archivbild, 2014).
Gut, dass man nie aufgeben darf, niemals: Eric Clapton bei einem Konzert in der Wiener Stadthalle (Archivbild, 2014). Hans Klaus Techt/dpa

Der große Gitarrist und Schmerzensmensch Eric Clapton gibt, merklich beeinträchtigt, ein Konzert in München. Es war wohl sein letztes dort. Und es war trotz allem: ein riesiges Glück.

Von Jakob Biazza

Und dann ist da diese riesige, brüllende, absolut furchteinflößende Stille. Song Nummer vier in der ausverkauften Olympiahalle in München, „I Shot the Sheriff“. Die Strophen sind durch, die Refrains auch, der Gesetzeshüter ist mehrfach niedergestreckt und es wäre damit also, wie man so sagt: Zeit.

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