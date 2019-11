Überaus zufrieden zeigten sich die Organisatoren des internationalen Theaterfestivals "Spielart" in München, das in dieser Woche nach 16 Tagen zu Ende gegangen ist. Etwa 8900 Zuschauer hätten die 120 Vorstellungen, darunter vier Uraufführungen, an den insgesamt 15 Spielorten besucht, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Zur 13. Auflage des Festivals eingeladen waren mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler aus Südafrika, Mosambik, Nigeria, Namibia, Kenia, Kamerun, dem Nahen Osten sowie weiteren insgesamt 30 Ländern. Im Rahmen der "New Frequencies" hätten in diesem Jahr vor allem auch viele jüngere Künstler, die erst am Anfang ihrer Karriere stehen, nach München kommen können. Das nächste "Spielart"-Theaterfestival findet im Herbst 2021 statt.