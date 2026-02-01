Alles sei veröffentlicht, mehr sei nicht zu erwarten, sagte Todd Blanche, der stellvertretende amerikanische Justizminister, am Freitag. Kurz zuvor hatte das Ministerium 3,5 Millionen Seiten Dokumente, 2000 Videos und 180 000 Bilder auf seine Website gestellt, den Rest des Materials, den die Behörden im Zuge der Ermittlungen gegen Jeffrey Epstein und seine ehemalige Freundin und Komplizin Ghislaine Maxwell gesammelt hatten.