Seit einer Woche können Millionen Menschen auf diesem Erdball – jeder, der online ist und in eine Suchmaske tippen kann – auf die Epstein-Files zugreifen. Sechs Millionen Seiten, Dokumente, Bilder, Videos, sollen sie enthalten, zusammengesetzt aus zwei Quellenschichten: erstens aus den Kommunikationen und Dokumentationen des schwerreichen Sexualstraftäters Epstein und seiner Helferin Ghislaine Maxwell und zweitens den Unterlagen der gegen die beiden geführten Ermittlungen des FBI. Bisher gibt es keine datenjournalistische Auswertung des gigantischen Misthaufens, auch nicht von einem der Recherchenetzwerke, aber es gibt die globale crowd, die hektisch umhersucht, und dann neben den unzähligen wirklich grauenvollen Fotos junger, missbrauchter Frauen, der Dokumentation des abgrundtief Bösen, dieses und jenes findet.