Von Miryam Schellbach

Enissa Amani spricht schnell und etwas hektisch am Telefon. Es ist zu spüren, dass sie unter Druck steht. Gerade ist sie am Frankfurter Flughafen gelandet. Vier Abende stand sie mit ihrer Stand-up-Show auf der Bühne des Londoner Soho Theatre. Davor hatte sie den Gerichtsvollzieher noch gefragt, ob sie das überhaupt dürfe. Ausreisen. Das Land verlassen. Denn Enissa Amani war wegen Beleidigung eines AfD-Politikers angeklagt. Dass die Staatsanwaltschaft Köln tätig wurde und das Amtsgericht Köln sie rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt hat, bestätigt der Kölner Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn. Amani ihrerseits hat jedoch schon angekündigt, dass sie nicht bezahlen will. Dafür müsste sie dann wohl ins Gefängnis.