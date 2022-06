Der Baum ist extra hergebracht worden für den Termin mit den Spaten. Auch er hat heute also eine Aufgabe, und die beschränkt sich nicht auf Photosynthese.

In der sächsischen Provinz entsteht Deutschlands größter Solarpark. Wird die Energiewende technisch und menschlich gelingen? Eine spontane Pilgerreise ins Auge der Vorsehung.

Von Cornelius Pollmer

Der nun folgende Nachmittag kommt einem vor wie der lustige Anfang eines Films, bei dem am Ende leider alles schiefgeht, aber solange die Stimmung gut ist, sollte man sie noch genießen. Wir geben also nicht mehr ganz live ab nach Witznitz in Sachsen, wo innerhalb nur eines Jahres der größte Solarpark Deutschlands entstehen soll - 500 Hektar, 1,1 Millionen Module, 650 Megawatt installierte Leistung. Das abstrakte Wort "Energiewende", hier im Süden von Leipzig wird es sich konkret materialisieren, als Bauvorhaben, Hoffnungsschimmer, auch als Stimmungstest für eine veränderungsmüde Gesellschaft. Wenn es überall klappen soll, dann muss es hier klappen - und scheitert Witznitz, dann scheitert das ganze Land.