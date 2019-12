Echte Seeleute hatten es schon immer schwer. Man denke nur an Skorbut, Piraten, Taifune oder Kreuzfahrtgäste. Noch schlimmer erwischt es aber die Besatzungsmitglieder von U-Booten: Wer kam eigentlich auf die Idee, gestandene Kerle in Blechbüchsen zu stopfen und diese dann in den Tiefen des Ozeans zu versenken? Militärisch mag das vielleicht Sinn haben, menschlich eher weniger. Deshalb gibt es auch so viele Filme darüber, der U-Boot-Thriller ist längst zum eigenen Genre geworden. Der bekannteste ist sicher Wolfgang Petersens "Das Boot" aus dem Jahr 1981: Die Odyssee des deutschen Unterwasserschiffs U 96 im Zweiten Weltkrieg war ein Welterfolg, sie basierte auf dem ebenfalls sehr erfolgreichen Roman von Lothar-Günter Buchheim und entstand unter anderem in der Bavaria Filmstadt in Geiselgasteig. Junge Schauspieler wie Herbert Grönemeyer, Uwe Ochsenknecht oder Martin Semmelrogge wurden durch den Film bekannt, Hauptdarsteller Jürgen Prochnow machte danach sogar Karriere in Amerika.

Detailansicht öffnen Jürgen Prochnow hat in seiner Rolle in "Das Boot" keinen Namen. Angesprochen wird er mit "Herr Kaleun", der Kurzbezeichnung für Kapitänleutnant. Für seine Besatzung (ganz links Herbert Grönemeyer, daneben Klaus Wennemann, neben Prochnow rechts Martin Semmelrogge) ist er nur "Der Alte". (Foto: ARD)

"Das Boot" wurde für sechs Oscars nominiert, in siebzig Länder verkauft und allein in Deutschland von knapp vier Millionen Kinobesuchern gesehen. Im Jahr 1985 lief der Film als fünfstündige Serie im Fernsehen, noch ein paar Jahre später kam der technisch verbesserte "Director's Cut" in die Kinos. Wer zwischen all den Versionen den Überblick verloren hat oder einfach diesen Klassiker des deutschen Nachkriegsfilms wieder sehen will, hat jetzt die Chance dazu: Pünktlich zum Fest ist eine Sammlerbox erschienen, auf insgesamt acht Discs finden sich alle Fassungen des Films, der Soundtrack von Klaus Doldinger, ein Hörbuch und allerlei Bonusmaterial. Insgesamt kann man sich also 30 Stunden lang mit diesem Stoff beschäftigen - was für all jene Zeitgenossen, die in den Weihnachtsferien am liebsten für ein paar Tage abtauchen, ein sehr reizvolles Angebot sein dürfte.

Dieses Boot ist voll, keine Frage, abgeschlossen ist es aber noch lange nicht: Anfang Januar strahlt das ZDF die Serie "Das Boot" von 2018 aus, deren Handlung ein Jahr nach den Ereignissen von Petersens Film einsetzt und in acht einstündigen Folgen von einer jungen U-Boot-Besatzung erzählt, die mindestens genauso waghalsige Manöver fährt wie einst die U 96. Von der Besatzung des Originalfilms ist keiner mehr dabei, diese wurde ja bekanntlich beim Finale in La Rochelle dahingerafft. Die neue Serie ist eine internationale Koproduktion und lief zuerst bei Sky. Im Sommer wurde bereits eine zweite Staffel gedreht. Sie wird 2020 zu sehen sein, dann wiederum bei Sky, später wohl auch im Free-TV. Dieses Boot ist also noch längst nicht im Trockenen.