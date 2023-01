Von Andrian Kreye

Wenn ein Epidemiologe wie Christian Drosten das Ende der Pandemie verkündet, ist der Jubel groß. Man kann nun erst einmal einwenden, dass er ja nur die endemische Phase der Seuche festgestellt hat, die ansonsten keineswegs vorbei ist, dass sie in China gerade wieder Containerkrankenhäuser bauen und die Covid-Weltkarte der Johns Hopkins University vor allem in den USA und Europa immer noch aussieht, als hätte jemand mit der Schrotflinte draufgehalten. Trotzdem ist so eine epidemiologische Zäsur eine gute Gelegenheit, sich mal einen Überblick zu verschaffen, was die Pandemie denn nun verändert hat. Beim anekdotischen Besuch einer beliebigen deutschen Fußgängerzone könnte man meinen, nicht viel. Auch nicht bei einem selbst. Das Unbehagen in maskenlosen Menschenmengen ist fort, die FFP2 unbenutzt in der Jackentasche. Fast hätte man versäumt, den Impfschutz zu erneuern.