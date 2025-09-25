Zum Hauptinhalt springen

Kolumne: „Wie redet ihr denn?“Sie können es kaum erwarten

Lesezeit: 4 Min.

Die Schriftstellerin Teresa Präaer lebt in Wien und ist derzeit am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Sie erinnert sich, dass in ihrer Lebenszeit die Welt schon mehrfach untergehen sollte.
Die Schriftstellerin Teresa Präaer lebt in Wien und ist derzeit am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Sie erinnert sich, dass in ihrer Lebenszeit die Welt schon mehrfach untergehen sollte. (Foto: MARTIN STOEBICH)

„Zeitenwende“, „Epochenumbruch“: Warum reden in letzter Zeit so viele das Ende der Welt, wie wir sie kennen, herbei?

Von Teresa Präauer

Heute wird das Wort von der Zeitenwende gern und oft im Mund geführt. Wir seien Zeugen eines historischen Epochenbruchs, lautet die Diagnose. In der Wende steckt letztlich auch das Ende, und wir betrauern oder billigen den Verlust, und wir fürchten oder begrüßen das Kommende – je nach persönlichem Temperament und gesellschaftspolitischer Haltung. Zwischen Hoffen und Ungewissheit taumeln wir und sehen dabei aus wie süße, kleine Labubus mit zornigem Gesicht. Wir fragen uns: Wo beginnt das Ende, und wann endet das viele Ende-Gerede eigentlich?

Zur SZ-Startseite

Politische Rhetorik
:Heuchelmörder im Hohen Haus

Moralische Anwürfe statt Argumente – so machen Abgeordnete im Bundestag gern Punkte. Über den rhetorischen Kampfbegriff der „Heuchelei“.

SZ PlusVon Willi Winkler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite