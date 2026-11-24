Die deutsche Dokumentation „Der talentierte Mr. F.“ über die Jagd nach einem Filmdieb hat einen internationalen Emmy gewonnen. Die ARD -Produktion gewann den bedeutenden Preis in der Kategorie „Arts Programming“ (Kunst-Produktionen) in New York. Die als zweiter deutscher Beitrag nominierte Kinderanimationsserie „Lenas Hof“ unterlag in ihrer Sparte einer britischen Produktion.

„Der talentierte Mr. F.“ begleitet zwei junge Berliner Filmstudenten bei der Suche nach jenem Mann, der ihr Abschlusswerk gestohlen und damit selbst gleich mehrere Preise gewonnen hat. 2023 entdeckten Moritz Henneberg, 28, und Julius Drost, 25, ihren Film „Butty“ im Netz. Der animierte Kurzfilm, an dem die beiden fast zwei Jahre lang gearbeitet hatten, erzählt die Geschichte eines tollpatschigen Haushaltsroboters.

Doch statt den eigentlichen Filmemachern war ein junger US-Amerikaner aus West Virginia als Urheber angegeben, auch der Titel war ein anderer. Selbst in Talkshows trat der Hochstapler auf und bewarb den Film. Henneberg und Drost wurde klar: Er hatte das Ergebnis ihrer Mühen gestohlen. Sie reisten in die USA, wo sie den Dieb mit einer List zu einem Treffen überredeten und ihn auf ihre ganz eigene Art stellten.

Bei den International Emmys werden im Unterschied zur Emmy-Hauptverleihung vor allem Fernsehwerke ausgezeichnet, die nicht in den USA produziert wurden. In 16 Kategorien waren Beiträge aus insgesamt 22 Ländern nominiert. Einen Sonderpreis erhielt der österreichische Medienmanager Gerhard Zeiler: Der sogenannte „Directorate Award“ wird für globalen Einfluss auf die Kunst und Wissenschaft des Fernsehens verliehen.

Als eine von vier Animationen für Kinder war die deutsche ZDF-Produktion „Lenas Hof“ nominiert. Sie handelt vom Zusammenleben unterschiedlicher Tiere mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Regisseurin Elena Walf hatte als Kind selbst viel Zeit auf einem Hof verbracht. Die Serie kommt ohne Sprache aus und widmet sich in jeder Folge einem anderen Tier. Die Serie hat bereits zahlreiche Preise gewonnen. In New York ging Walf nun leer aus. Gewonnen hat in der Kategorie die Produktion „The Scarecrow’s Wedding“ („Hochzeit der Vogelscheuche“) aus Großbritannien.