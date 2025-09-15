Bei den Emmy-Awards ist der 15-jährige Owen Cooper für seine Rolle in der Mini-Serie „Adolescence“ ausgezeichnet worden – und ist damit der jüngste männliche Emmy-Preisträger der Geschichte. 1984 erhielt die damals 14-jährige Roxana Zal den US-Fernsehpreis. Coopers Serienvater Stephen Graham bekam zudem die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller einer Miniserie. Die Serie wurde auch für Regie und Drehbuch prämiert. „Adolescence“ erzählt in vier Folgen den Mord an einer Schülerin – und löste Anfang des Jahres Diskussionen über toxische Männlichkeit und Gewalt gegen Frauen aus.

Einen weiteren Rekord an diesem Emmy-Abend stellte die Serie „The Studio“ auf. Die Satire holte 13 Emmys – eine neue Bestmarke für eine Comedy in einem einzigen Jahr. Sie wurde unter anderem als beste Comedy-Serie des Jahres ausgezeichnet. Zuvor konnte Schauspieler Seth Rogen, der auch als Co-Autor mitgewirkt hat, bereits einen Preis als bester männlicher Hauptdarsteller, Autor und für die beste Regie in einer Comedy in Empfang nehmen.

Rogen spielt in „The Studio“ auf Apple TV den frisch ernannten Chef einer großen Filmproduktionsfirma, der einen Spagat zwischen Kunst und Kommerz schaffen will. Die Serie ist geprägt von vielen Stars, die in Gastauftritten sich selbst spielen, darunter Martin Scorsese, Zac Efron und Charlize Theron.

Den Emmy für die beste Drama-Serie des Jahres gewann die in Echtzeit erzählte Krankenhaus-Serie „The Pitt“. Die 15-teilige Reihe spielt in der Notaufnahme eines fiktiven Krankenhauses in Pittsburgh und wurde in den USA für ihre humanistische Handlung und die einfühlsamen Figuren gefeiert. Die Serie setzte sich gegen das favorisierte Biotech-Bürodrama „Severance“ (AppleTV+) und gegen die Luxusurlaub-Satire „The White Lotus“ (Sky Atlantic) durch. Die Serie läuft in den USA beim Streaming-Anbieter HBO Max und hat in Deutschland noch keinen bestätigten Sendeplatz.

Aufsehen erregte der Moderator des Abends, Late-Night-Host Stephen Colbert. In Anspielung darauf, dass der Sender CBS seine „Late Show“ im kommenden Jahr absetzen will, fragte er in den Saal: „Wenn ich gerade eure Aufmerksamkeit habe: Stellt irgendjemand hier neue Mitarbeiter ein?“ Die Entscheidung von CBS wurde heftig kritisiert, der Sender sei vor US-Präsident Donald Trump eingeknickt, den Colbert immer wieder heftig attackiert.