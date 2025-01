Von Oliver Meiler

Frankreich hat wieder eine Großbaustelle mit Deadline. Der Pariser Louvre, der Welt größtes und etwas in die Jahre geratenes Museum, soll bis 2031 erweitert, verbessert, renoviert, ja, neu geboren werden. So jedenfalls stellt sich das Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor: als „Nouvelle Renaissance“, in nur sechs Jahren. Und so stand es auch auf der Kante seines Rednerpults, das sie vor die Mona Lisa geschoben haben, damit der Rahmen passte. „Ihr Blick ist ein Privileg“, sagte Macron, „er macht einen aber auch klein.“