Streit um Gérard Depardieu:Mon dieu

Frankreich sei immer noch "stolz" auf Gérard Depardieu (rechts), sagte Emmanuel Macron in einem Interview.

Von Tobias Kniebe

Das geliebte Untier hat einen Zusatz bekommen. "Le monstre autrefois sacré" heißt es nun in den Berichten aus Frankreich: Gérard Depardieu, "das früher mal heilige Monster" - so wie X früher mal Twitter hieß. Eine Art Freifahrschein für Höhlenmenschenverhalten dank schauspielerischen Genies, das war einmal. Die Schlagzeilen über Vergewaltigungsvorwürfe gegen Depardieu, sein furchtbares Verhalten in der Öffentlichkeit und der Umgang von Politik und Medien mit ihm reißen nicht ab.