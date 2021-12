Der Wahlkampf in Frankreich fühlt sich bislang an, als wäre er "Emily in Paris" in der Zombie-Version. Wie Rechte mit Gegenwartsmüdigkeit und Nostalgie auf Stimmenfang gehen.

Von Nadia Pantel

Wenn es in Paris regnet, dann so, dass allen nasse Strähnchen in die Stirn hängen, die man zärtlich wegstreichen muss. Denn Regen ist in Paris nichts anderes als eine Einladung, einander die Tropfen von den Lippen zu küssen. Wenn man in Paris Geburtstag hat, stellt man einfach einen Tisch auf einen der hübschesten Plätze der Stadt und lädt dort seine engsten Freunde zum Abendessen ein und kein Tourist läuft vorbei. Denn Essen ist in Paris heilig. Liebt sich hier ein Paar, ist Lauch kochen Teil des Vorspiels. Und wenn man in Paris besonders schöne Blumen kauft, wird man direkt auf der Straße von einer Millionenerbin angesprochen, die einen sofort ins Herz schließt und ins Schloss der Eltern einlädt. Denn so findet man in Paris Freunde.