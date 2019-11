Vor einem etwas anstrengenden Hipster-Hotel in der Nähe des Alexanderplatzes steht eine freundliche Berliner Autogrammjägerin älteren Semesters und fragt: "Wann die Emilia Clarke rauskommt, wissense nich' zufällich, wa?" Nein, das weiß man leider nicht so genau, denn seit Emilia Clarke durch die Serie "Game of Thrones" weltberühmt wurde, muss sie in Hotels wie diesem sehr viele Interviews geben. Dieses Jahr lief die achte und letzte Staffel der Fantasy-Saga, im Anschluss hat die 33-jährige Britin dringend etwas Abwechslung gebraucht und eine Weihnachtskomödie gedreht. "Last Christmas" startet am 14. November im Kino und ist der Anlass für dieses Treffen. Aber ganz ohne "Game of Thrones" geht es im Gespräch natürlich nicht.