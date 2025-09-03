Man unterstellt den Maschinen gerne Objektivität. Künstliche Intelligenz ist letztlich eine Wahrscheinlichkeitsberechnung von Sprache und Inhalt. Die großen Firmen beteuern immer wieder, den sogenannten Bias, also Voreingenommenheit bis hin zu Vorurteilen und Zerrbildern, aus ihren Anwendungen herauszuhalten. Doch Einigkeit in dieser Frage ist längst illusorisch – was für den einen Zerrbild ist, ist für den anderen objektive Realität.
Künstliche IntelligenzMein Grok gehorcht mir
Lesezeit: 3 Min.
Elon Musk greift persönlich in die Antworten ein, die sein KI-Chatbot Grok auf politische Fragen gibt. Es ist ein weiterer Beweis, wie leicht man die Werte einer künstlichen Intelligenz manipulieren kann.
Von Andrian Kreye
Gaza-Krieg:Wie erkennt man einen Völkermord?
Eine weltweite Vereinigung von Forschern wirft Israel Genozid in Gaza vor. Das kann Folgen haben.
Lesen Sie mehr zum Thema