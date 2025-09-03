Künstliche Intelligenz Mein Grok gehorcht mir 3. September 2025, 14:43 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Er greift direkt in die Antworten seiner KI ein: der Milliardär, Unternehmer und Natalist Elon Musk. (Foto: Evan Vucci/Evan Vucci/AP/dpa)

Elon Musk greift persönlich in die Antworten ein, die sein KI-Chatbot Grok auf politische Fragen gibt. Es ist ein weiterer Beweis, wie leicht man die Werte einer künstlichen Intelligenz manipulieren kann.

Von Andrian Kreye

