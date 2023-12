Rechtsaußen: Alex Jones bei einer Protestveranstaltung für Trump-Anhänger am 12. Dezember 2020 in Washington D.C.

Von Andrian Kreye

Den Höhepunkt erreichte das Podcast-Forum, mit dem Elon Musk den Verschwörungserzähler Alex Jones am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst X rehabilitierte, als der Präsidentschaftskandidat der Republikaner Vivek Ramaswamy aufs Klo ging und die mehr als einhunderttausend X-Nutzer starke Hörerschaft live erst einen strammen Strahl und dann die Spülung zu hören bekam. Oha, er hätte die Mute-Taste nicht gefunden, feixte der Kandidat. Allgemeines Kichern des Häufleins Sprecher mit Mikro-Berechtigung. Solche Rituale des gemeinsamen Wasserlassens kannten jüngere und weibliche Zuhörerinen und Zuhörer vermutlich nicht. In vorzivilisatorischen Herrenrunden waren das Gesten der Verbrüderung und Beweise der Virilität. Das passte gut in den Abend, der in Amerika ein Mittag war.