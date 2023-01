Elon Musk wirft Büro-Utensilien und Möbel aus dem Twitter-Hauptquartier in San Francisco, die man nun ersteigern kann. Was will er uns damit sagen?

Von Gerhard Matzig

"Bring das Logo nicht zum Sprechen, Singen oder Fliegen." Diese Empfehlung stammt von den Twitter-Markenrichtlinien. Das Zwitscher-Logo, also das himmelblaue Vögelchen von Elon Musks Mikroblogging-Plattform Twitter, wird normalerweise streng bewacht. Aber was ist schon normal, wenn der komplette sechste Stock des Hauptquartiers in Form seiner Innereien versteigert wird. In einer Auktion, die an diesem Mittwoch endet, stehen mehr als 300 Büro-Utensilien, Teppiche und Möbel von Twitter zum Verkauf.