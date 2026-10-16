Der neue Tesla kann fliegen. Das hat auch damit zu tun, dass sich Elon Musk mit seinen Machtspielen selbst geschadet hat.

Wenn man der reichste und mächtigste Mann der Welt ist, sind dem Spieltrieb keine Grenzen gesetzt. Der neue Tesla Roadster kann fliegen. Nicht nur das. Der Elektrosportwagen kann sich in der Luft überschlagen. Vier Kaltgas-Düsentriebwerke hinten und sechs an den Seiten machen das möglich. Das ist ein Nebenprodukt von Elon Musks anderer Firma Space-X, weswegen die Autopräsentation auch auf seinem Raketentestgelände in Texas stattfand und nicht bei Tesla selbst.