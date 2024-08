Von Gerhard Matzig

„Die Insassen fühlen sich sicher, sind es aber nicht.“ Das sagte der TÜV-Experte Stefan Teller der Automobilwoche. Es ging damals um die Frage, ob der elektrifizierte Cybertruck von Tesla, das ist eine einzigartige SUV-Absurdität, die zugleich die allgemeine Krise der Automobilität in der Postmoderne grell ausleuchtet und seit einigen Monaten in den USA ausgeliefert wird, ob also dieses Vehikel in Zukunft auch in Deutschland zugelassen wird. Kurze Antwort, die immer noch gültig und außerdem ein seltener Anlass ist, den bürokratischen Oberjammergau-Furor hierzulande ausnahmsweise zu loben: Nein.