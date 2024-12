Elon Musk schreibt einen Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag", in dem er die AfD feiert. Das ist vor allem ein weiterer Beweis für seine Macht, die nun auch in Deutschland greift.

Von Andrian Kreye

Wer wissen will, wie viel Macht Elon Musk auch in Deutschland hat, der kann das an diesem Wochenende beobachten. Vorgezogenes Fazit: Viel. In der aktuellen Ausgabe der Welt am Sonntag steht auf der Meinungsseite ein Gastbeitrag von Elon Musk. Eine starke Meinung zu Deutschland hat der Superunternehmer. Er schreibt, Deutschland taumle „am Rande des wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruchs“. Und wiederholt dann ausführlich, was er am 20. Dezember mit einem Satz auf seinem Kurznachrichtendienst X proklamiert hatte: „Nur die AfD kann Deutschland retten.“ Er attestiert der Partei politischen Realismus, eine vernünftige Energie- und Wirtschaftspolitik, den Willen zur Innovation, die Zukunftstauglichkeit, vor allem aber bestreitet er, dass die AfD eine rechtsradikale Partei sei.