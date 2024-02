Jack Sweeney:Sie könnten ja Linie fliegen

Von Philipp Bovermann

Es gab ein Problem mit den elektrisch verstellbaren Sitzen, auch mit der Toilettenspülung war nicht alles in Ordnung, aber so schlimm scheint es nicht gewesen zu sein, das Flugzeug mit dem Kennzeichen 9H-VTD landete jedenfalls pünktlich am Samstag um 15.35 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen von Los Angeles. Taylor Swift reiste aus Tokio an, um tags darauf dem Football-Spieler Travis Kelce nach dem Super-Bowl-Finale ein Küsschen ins verschwitzte Gesicht zu drücken. Geschätzt etwa 102 Tonnen Kohlendioxid blies der Privatjet des Typs Bombardier Global Express bei der Reise mal eben in die Luft, das 68-fache des jährlichen Budgets an Treibhausgasen pro Kopf.