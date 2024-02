Von David Steinitz

Am Dienstag hat die Schauspielerin Gina Carano in Kalifornien Klage gegen das Filmstudio Disney und seine Tochterfirma Lucasfilm eingereicht. Die 41-Jährige hatte in den ersten beiden Staffeln der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" mitgespielt, die beim Streamingdienst Disney+ läuft. Parallel war sie in sozialen Medien wiederholt mit rechten Verschwörungsschwurbeleien aufgefallen, unter anderem zur letzten Präsidentschaftswahl 2020 und zu den Pandemie-Maßnahmen der Demokraten. Im Februar 2021 teilte sie dann einen Post, der die Situation von Anhängern der US-Republikaner heute mit der von Juden in der Zeit des Holocaust verglich. Noch am selben Tag wurde sie von ihrer Agentur UTA als Klientin fallen gelassen, und auch Disney/Lucasfilm kündigten die Zusammenarbeit auf. Die Serie wurde ohne sie weitergedreht.