Elliot Page im Herbst 2021 auf der Fashion Week in Paris.

Elliot Page war mal als Schauspielerin Ellen Page bekannt. In seiner Autobiografie erzählt er vom Kampf um Selbstbestimmung und dem erlösenden Coming-out als trans Mann.

Von Sara Peschke

Oft sind es die kleinen Sätze, in denen sich eine ganze Welt versteckt. Oder ein Abgrund. "Wäre ich nicht geboren worden, wüsste ich auch nicht, was mir entgangen wäre, und kein Mensch würde mich vermissen", schreibt Elliot Page in seiner gerade erschienenen Autobiografie "Pageboy". Und dann: "Hätte ich auch nichts dagegen." Traurig, denkt man, dann sickert ein: Die Person, die diese Worte formuliert, ist ein weltberühmter Filmstar, war mit 20 Jahren für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert und auf den Covern von Time Magazine und Esquire zu sehen.