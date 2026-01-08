Ja, ich war süchtig. Wochenlang. Ach, seien wir ehrlich: monatelang. Irgendeine Idiotin hatte gesagt: Du weißt nicht, was Reels sind? Nein, ich wusste nicht, was Reels sind. Es sind – wie Sie wissen, und ich jetzt auch – unermesslich viele Schnipselvideos, die im Internet herumgeistern, und jetzt weiß ich auch, warum so viele Menschen im Zug, im Bus, im Café, im Restaurant, sogar beim Gehen in den Straßen unentwegt auf ihren Handys herumdaddeln. Ich hatte immer gedacht, die gucken oder schreiben Nachrichten, Donnerwetter, so viel Kommunikation, gar nicht schlecht. Nein. Ganz schlecht: null Kommunikation.