Scheitern hat mich immer fasziniert – wie man damit klarkommt, ob man damit klarkommt, ob es was Gutes oder was Schlechtes ist. Von Samuel Beckett stammt das berühmte Zitat (aus seiner Erzählung Worstward Ho, 1983):
Notizen aus meinem LebenWenn scheitern, dann bitte groß
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Beckett, Hegemann, Camus: Wer denkt, nur gewinnen ist cool, sollte sich ein paar Autoren reinziehen, die zeigen, dass verlieren mindestens so aufregend ist. Und sogar wertvoller.
Von Elke Heidenreich
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