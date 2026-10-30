Beckett, Hegemann, Camus: Wer denkt, nur gewinnen ist cool, sollte sich ein paar Autoren reinziehen, die zeigen, dass verlieren mindestens so aufregend ist. Und sogar wertvoller.

Scheitern hat mich immer fasziniert – wie man damit klarkommt, ob man damit klarkommt, ob es was Gutes oder was Schlechtes ist. Von Samuel Beckett stammt das berühmte Zitat (aus seiner Erzählung Worstward Ho, 1983):