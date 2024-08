Miranda July, Elke Heidenreich, Jackie Thomae: Die aufregendsten Bücher der Saison handeln von der Mitte des Lebens, der Menopause, und allem, was danach kommt. Die Frage muss natürlich lauten: Warum erst jetzt?

Von Marie Schmidt

Einmal wachst du auf, und das halbe Leben ist vorbei. Inzwischen passiert es später als etwa bei Dante, der sich in der „Göttlichen Komödie“ mit 35 „in unseres Lebensweges Mitte“ wiederfand, oder in der einschlägigen Erzählung von Ingeborg Bachmann, „Das dreißigste Jahr“. In den Geschichten von heute kommt die Erkenntnis eher um die vierzig, aber noch genauso plötzlich.