Wer entscheidet, was schöne Literatur ist und was nicht? Als Elke Heidenreich sich auf der Sachbuch-Bestsellerliste wiederfand, geriet sie in Streit mit deren Machern. Ein Fall und seine leise misogynen Untertöne.

Von Felix Stephan

Um zu verstehen, was hier vor sich geht, muss man wissen, wie die Bestsellerliste entsteht, deshalb hier eine kleine Betriebsanleitung: Ein Unternehmen namens Media Control erhebt an den Kassen von Buchhandlungen, welche Bücher diese absetzen, und liefert die Zahlen an das Branchenmagazin Buchreport. Dessen Redaktion stellt dann die verschiedenen Bestsellerlisten zusammen, ganz altmodisch in Handarbeit. Die fertigen Listen schickt der Buchreport an das Nachrichtenmagazin Der Spiegel.