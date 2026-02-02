Diese Uraufführung muss man wohl ein Manifest und ein Fest nennen. Mit dem von der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek getextetem und von Olga Neuwirth komponiertem Auftragswerk „Monster’s Paradise“ beschert Tobias Kratzer, Regisseur und der neue Intendant der Staatsoper Hamburg, seinem Haus ein maximal plakatives, aber auch sehr lustiges Musiktheater-Ausrufezeichen mit erhöhtem Hipness-Faktor. Neuwirths und Jelineks Oper ist ein Weltuntergangs-Oratorium, eine absurde Komödie in Zeiten des Autoritarismus und, na ja, eine Fuck-Trump-Party. Stilistisch bewegt sich das in angemessener Grellheit irgendwo zwischen Comicstrip, Geisterbahn, Godzilla-Film und Grand Guignol, dem blutspritzenden Splatter- und Horrorclown-Theater der vorletzten Jahrhundertwende.



Die Übertreibungsdramaturgie der Show, die Kalauer und Parolen des Textes („wir haben es schon öfter gesagt, jetzt singen wir es auch, damit es jeder hört“), Neuwirths raffinierte, sich manchmal zu massiven Klanggebirgen auftürmende, flirrende und garantiert nicht in Wohlklang-Narkotika einlullende Musik mit den hübschen, von Titus Engel dirigierten Soundeffekten wie aus einem B-Movie-Horror-Film – das hat als Antwort auf den Real-Albtraum im Weißen Haus etwas sehr Befreiendes. Auf die Farce der Politik reagiert das Musiktheater hier szenisch und musikalisch mit den Mitteln der Groteske, der Kombination aus Komik und Schrecken. Diese Art von subversivem Spott an der Schmerzgrenze war schon immer das Terrain von Elfriede Jelinek.